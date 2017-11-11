Масса: Сайнс специально помешал мне

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса обвинил гонщика «Рено» Карлоса Сайнса в намеренной попытке испортить ему круг. По словам бразильца, таким образом испанец хотел отомстить ему за инцидент, произошедший на пятничной тренировке.

«Я был очень доволен всем вплоть до третьего сегмента, когда я потерял круг. Сайнс специально помешал мне. Это очень разочаровывает. Я понимаю, когда делаешь ошибку, но это не было ошибкой. Это было сделано намеренно, и я очень расстроен. Я даже поговорил с ним.

Затем пошёл дождь и я не смог собрать круг воедино. Я не буду стартовать с позиции, с которой мне бы хотелось.

Карлос сказал, что помешал мне специально, потому что я сделал то же самое вчера. Может я и помешал Сайнсу на длинной серии во время тренировки, но я не делал этого специально. Это слишком. Надеюсь, что стюарды будут действовать в правильном направлении», — приводит слова бразильца Sky Sports.