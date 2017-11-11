Алонсо: шестое — наше настоящее место

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо считает шестое место на стартовой решётке Гран-при Бразилии соответствующим своей скорости. В квалификации испанец стал седьмым, но выиграет одну позицию из-за штрафа Даниэля Риккардо.

«Обычно мы пересекаем черту одними из первых, с седьмым-восьмым результатом, и потом становимся девятыми-десятыми. Теперь мы пересекли её с седьмым временем и будем стартовать с шестого места. Это наше настоящее место.

Сейчас мы вполне боеспособны. Машина отлично работает в последнее время. Думаю, это благодаря развитию шасси. Мы взяли верное направление, и в Австралии в следующем году картина будет совсем другая", — цитирует Алонсо Planet F1.