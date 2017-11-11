Ферстаппен: мы добились максимального результата, но я не очень доволен

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен недоволен четвёртым местом в квалификации Гран-при Бразилии, хотя не думает, что мог подняться выше.

«Думаю, мы добились максимального результата, но доволен ли я… нет, не очень. Весь уик-энд мы стремились сбалансировать машину и нам не удавалось. Я и не ждал, что мы обойдём „Феррари“ или „Мерседес“ на этой трассе. Она просто нам не подходит, тут длинные прямые. Мы сделали лучшее, что могли, добились максимального результата, но он недостаточно хорош», — цитирует Ферстаппена GP Update.