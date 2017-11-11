Вандорн: доволен не на 100%, сессия вышла странной

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн подвёл итоги квалификации Гран-при Бразилии, где показал 13-й результат.

«Я доволен не на 100%, сессия вышла странной. Всё началось хорошо, у меня был темп в первом сегменте, я прибавлял с каждым кругом. В Q2 было трудно заставить шины работать, не знаю почему. На последнем комплекте резины я не смог прибавить. Надо порыться в данных, чтобы выяснить, почему.

Погоду весь уик-энд крайне трудно предсказать. Нам всегда лучше подходят смешанные условия, посмотрим, что будет завтра. Мы стартуем с 12-го места и увидим, что удастся сделать. В пятницу темп на длинных отрезках был хорошим. Надеюсь, таким он будет и в гонке", — цитирует бельгийца пресс-служба команды.