Перес: если дождь пойдёт, можем побороться с лидерами

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес прокомментировал своё шестое место в квалификации Гран-при Бразилии.

«Очень доволен сегодняшним результатом, особенно учитывая, как тяжело мне давалась квалификация прошлые пару раз. За выход в Q3 шла хорошая битва, соперники на нас давили, но я провёл хороший круг в трудных условиях и стал шестым. Это лучшее, на что мы могли надеяться.

Я должен поблагодарить команду. Мы всё изучили, чтобы разобраться с последними обновлениями, так как у меня возникли проблемы в квалификациях. Инженеры много работали, и сегодня результат показал наш темп. Рад, что вернул форму, и жду гонку.

Сегодня было довольно холодно, в гонке мы ждём, что трасса будет горячее. Так что важно следить за шинами и выбрать верную стратегию. Надеюсь, и дождь пойдёт, тогда мы можем побороться с лидерами", — приводит слова Переса пресс-служба «Форс Индия».