Риккардо: с комплектом «суперсофта» было что-то не так

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Бразилии, сказав, что испытывал проблемы в третьем сегменте на комплекте «суперсофта».

«Странная квалификация. Обычно в пятницу мы испытываем проблемы, а в субботу прогрессируем. В этот раз вторая сессия в пятницу была хороша, но мы потеряли темп в квалификации.

Думаю, в квалификации мы были неплохи на «софте». Но, уверен, в третьем сегменте с комплектом «суперсофта» было что-то не так. Чувствовал вибрацию, как только выехал на трассу. Это было разочарованием. Завтра мы начнём на «софте», так что это даёт надежду. Я должен попробовать прорваться, думаю, у нас хороший болид для гонки", — приводит слова австралийца пресс-служба «Ред Булл».