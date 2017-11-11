Окон: просто не выжал максимум из шин во втором сегменте

Пилот «Форс Индия» Эстебан Окон объяснил 11-е место в квалификации Гран-при Бразилии.

«Квалификация вышла неидеальной, я не смог пробиться в третий сегмент. Разрывы здесь всегда маленькие, всё решают несколько сотых. По какой-то причине мы не смогли прибавить после пятничных тренировок, как обычно делаем. Это одна из причин, по которым мы были не так сильны, как обычно.

У меня также не получалось проехать идеально все три сектора на одном круге: я прибавлял в первом, но терял во втором. Кажется, мы просто не выжали максимума из шин в Q2. Положительный момент в том, что я отыграю одно место из-за штрафа Риккардо и буду свободно выбирать шины на гонку", — приводятся слова Окона в пресс-релизе команды.