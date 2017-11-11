Хэмилтон будет стартовать с пит-лейна после замены силовой установки

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в гонке Гран-при Бразилии будет стартовать с пит-лейна, сообщает F1Fanatic.

На старте квалификационной сессии британец потерял машину и врезался в отбойник. В результате левая сторона его болида была сильно повреждена. Таким образом, Хэмилтону не удалось показать времени по ходу сессии.

После в команде приняли решение заменить силовую установку на его болиде. Стартовать в гонке победитель нынешнего сезона будет с пит-лейна. Пилот заявил, что берёт на себя полную ответственность за аварию.