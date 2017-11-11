Стролл: сегодня я начинал с нуля

Пилот «Уильямса» Лэнс Стролл списал 18-е место в квалификации Гран-при Бразилии на нехватку времени на трассе.

«День был сложным, так как я пропустил третью тренировку и не проводил заездов до квалификации. Так что мне изначально было тяжело. Нам помог красный флаг, но сегодня я начинал с нуля. Было очень тяжело. Ощущения от машины хорошие, но я слишком много ошибался, пытаясь найти пределы машины на паре кругов, что у меня были.

Пока уик-энд получается сложным, но завтра будет новый день. Мы получим штраф за смену коробки передач, но дальше будем двигаться вперёд", — цитирует Стролла пресс-служба «Уильямса».