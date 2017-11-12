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Магнуссен: при удаче можем набрать очки

Авто

Гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен рассчитывает финишировать в десятке на Гран-при Бразилии, несмотря на 14-е место в квалификации.

«Думаю, Ромен сегодня выжал всё из машины. Он хорошо поработал, а я не столь успешно. Когда машина ведёт себя нестабильно в задней части, Ромен очень силён. А у меня с этим больше проблем.

Не могу сказать, что я сильно недоволен результатом, потому что машина в этот уик-энд не подходит моему стилю пилотажа. Посмотрим, что будет в гонке. Гоночный темп выглядел не хуже квалификационного, так что при удаче мы можем набрать очки. На них мы и нацелены", — цитирует Магнуссена пресс-служба команды.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Хаас Ф-1 Кевин Магнуссен Формула-1 Гран-при Бразилии
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