Магнуссен: при удаче можем набрать очки

Гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен рассчитывает финишировать в десятке на Гран-при Бразилии, несмотря на 14-е место в квалификации.

«Думаю, Ромен сегодня выжал всё из машины. Он хорошо поработал, а я не столь успешно. Когда машина ведёт себя нестабильно в задней части, Ромен очень силён. А у меня с этим больше проблем.

Не могу сказать, что я сильно недоволен результатом, потому что машина в этот уик-энд не подходит моему стилю пилотажа. Посмотрим, что будет в гонке. Гоночный темп выглядел не хуже квалификационного, так что при удаче мы можем набрать очки. На них мы и нацелены", — цитирует Магнуссена пресс-служба команды.