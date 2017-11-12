Эрикссон: могли пройти в Q2, если бы сделали всё идеально

Пилот «Заубера» Маркус Эрикссон прокомментировал квалификацию Гран-при Бразилии, в которой показал 19-й результат. Его партнёр Паскаль Верляйн занял 16-е место. Швед уступил ему две десятые секунды.

«День вышел вполне достойным, мы сражались со слабейшими середняками. Мы знали, что можем пройти во второй сегмент, если сделаем всё идеально — мы были близки, но недостаточно. Можем отыграть несколько позиций из-за штрафа. Завтра новый день и гонка должна быть хорошей», — цитирует Эрикссона прес-служба команды.