Верляйн: был очень близок к попаданию во второй сегмент

Пилот «Заубера» Паскаль Верляйн остался доволен 16-м местом в квалификации Гран-при Бразилии.

«Я удовлетворён результатом. На последних этапах у меня были проблемы с балансом машины. Некоторые детали заменили перед этим этапом и теперь машина снова ведёт себя, как должна. Я был уверен на трассе и добился хорошего результата. Мы были очень близки к попаданию в Q2. Это придало мне позитива перед гонкой. Завтра будет важно хорошо стартовать. Я выложусь полностью, чтобы финишировать на хорошей позиции», — цитирует Верляйна пресс-служба команды.