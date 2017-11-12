Экклстоун: я создал элитный ресторан, а Liberty превратила его в «Макдональдс»

Экс-глава Формулы-1 Берни Экклстоун поделился впечатлением от шоу, организованном Liberty Media во время Гран-при США. Тогда перед гонкой известный ринг-анонсер Майкл Баффер объявлял всех пилотов, а многократный Олимпийский чемпион Усэйн Болт давал старт прогревочному кругу.

«Возможно, это было чем-то фантастическим для американцев, но никак не для Формулы-1. Я создал четырёхзвёздочный ресторан, а Liberty Media превратила его в „Макдональдс“. Что касается костюмов пилотов „Форс Индия“ Серхио Переса и Эстебана Окона, то когда я увидел их в розовом, то подумал, наконец-то в Формуле-1 появилась парочка геев.

Это было возмутительно. Если бы я имел к этому какое-то отношение, то я бы отправил этих пилотов назад. Гонщики не должны так одеваться", — цитирует Экклстоуна Die Welt.