Феттель: нацеливаюсь на победу

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал итоги квалификации Гран-при Бразилии, а также поделился ожиданиями от гонки.

«С пятницы мы совершили прогресс и это очень важно. Я был доволен машиной, но в последней попытке я слишком затормозил в первом повороте. Я лучше проехал последнюю часть круга. Я знал, что могу немного отыграться, но этого было недостаточно.

Как бы то ни было, всё очень близко. Обычно в гоночных условиях мы чувствуем себя лучше, так что у меня хорошая мотивация. Я нацеливаюсь на победу", — приводит слова немца The Checkered Flag.