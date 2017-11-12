Росберг: не думаю, что в следующем сезоне шансы Феттеля на титул станут лучше

Чемпион мира в Формуле-1 2016 года Нико Росберг полагает, что в следующем сезоне преимущество «Мерседеса» над «Феррари» может вырасти.

«Я не думаю, что в следующем сезоне шансы Феттеля на титул станут лучше. В этом году у него были большие шансы на победу, но вся команда „Мерседес“ очень сильна. Думаю, что в следующем году разрыв между „Феррари“ и „Мерседесом“ станет больше. Но посмотрим, возможно, „Мерседес“ совершит ошибку, а Феттель окажется в этот момент в нужном месте», — приводит слова Росберга PaddockTalk.