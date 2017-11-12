Феттель: потеря второго места в чемпионате станет провалом

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель дал понять, что не намерен отдавать второе место в чемпионате гонщику «Мерседеса» Валттери Боттасу. По мнению немца, такое развитие событий в чемпионате станет для его команды настоящим провалом.

«Конечно, перед собой всегда ставишь задачу выиграть титул, но сейчас ситуация такова, что максимум мы можем занять второе место. Это то, что мы и попытаемся сделать. Если у нас не получится, то это будет провалом. Однажды мы уже провалились в этом сезоне, и я не хочу делать это снова.

У меня высокая мотивация, я должен быть уверен в том, что я останусь впереди Валттери и буду лучше него в Бразилии и Абу-Даби", — приводит слова Феттеля ESPN.