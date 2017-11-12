Хэмилтон: ответственность за аварию беру на себя

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги квалификации Гран-при Бразилии, в которой ему не удалось показать время в связи с ранней аварией.

«Сцепление было достаточно хорошим, потому в поворот я входил на нормальной скорости. Я ехал не быстрее, чем до этого. Как бы то ни было, случившееся, полностью моя вина. Я буду стартовать с пит-лейна, это не самое лучшее развитие событий. Но оттуда можно двигаться только вперёд и я попробую отдать всё, что у нас есть.

Думаю, мне удастся попасть в топ-10, если по ходу гонки у меня получится помочь Боттасу, то я сделаю это», — приводит слова Хэмилтона Crash.