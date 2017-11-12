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Формула-1. Гран-при Бразилии. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 19:00

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Сегодня, 12 ноября, на стационарном автодроме «Интерлагос» в Сан-Паулу состоится гонка 19-го этапа сезона-2017 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Бразилии.

После 18 этапов в чемпионате лидирует Льюис Хэмилтон на «Мерседесе». Россиянин Даниил Квят из команды «Торо Россо» пропускает концовку сезона. Он занимает 19-е место, набрав 5 очков.

Начало гонки запланировано на 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Онлайн-трансляция гонки

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Формула-1 Гран-при Бразилии
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