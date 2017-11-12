Лауда обеспокоен действиями Liberty Media

Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса» Ники Лауда дал понять, что он не приветствует политику, проводимую руководством Формулы-1.

«Меня беспокоит то, что делает Liberty Media. Понятно, что владельцам из США нужно время для понимания всего, но оно скоро закончится. Меня беспокоит то, что они думают о будущем чемпионата.

ФИА, Чейз Кэри и Росс Браун говорят, что нам нужен уровень выступлений, но ДНК Формулы-1 заключается не в этом. Нужно быть дураком, думая, что Гран-при станут привлекательнее, если каждую неделю победу в ней будет одерживать разный пилот. Формула-1 — соревнование. Развитие болида и храбрость пилота лежит в её основе.

Вместо этого Liberty предлагает штрафовать лучших пилотов и защищать их как детей, предлагая что-то вроде «гало». Что касается двигателей, я уверен, что компромисс будет найден. Но проблема заключается не в этом. В условиях роста затрат на развитие двигателей доходы падают. Нам нужны идеи для роста доходов, но я не вижу их.

Для этого нужен открытый проект, к примеру, ограничение бюджетов. Это логичное решение, но оно должно идти поэтапно. Мы не можем бросить наших сотрудников на произвол судьбы. Liberty Media анонсировало такие изменения, но не представила планов на этот счёт", — приводит слова Лауды La Gazzetta dello Sport.