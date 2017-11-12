Лоу: разница между командами в Ф-1, как между Премьер-лигой и Чемпионшипом

Технический директор «Уильямса» Падди Лоу в очередной раз сделал акцент на том, что нынешней проблемой Формулы-1 является не технический регламент, а большой разрыв между командами, спровоцированный неравными финансовыми условиями.

«Посмотрите на разрыв между командами. Это похоже на Премьер-лигу и Чемпионшип. Мы видим совершенно две разные гонки на одном этапе. Я не буду ныть и не собираюсь сдаваться. Мы намерены совершить серьёзный прогресс, правильно используя наши ресурсы. Но дело не в двигателях, с этим ничего не поделаешь.

Проблема в разных условиях финансирования. Об этом знают все, не только владельцы Формулы-1", — приводит слова Лоу Sky Sports.