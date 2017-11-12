Педроса выиграл Гран-при Валенсии MotoGP, Маркес стал чемпионом

В Испании завершился последний этап чемпионата мира MotoGP. Победу на нём одержал Дани Педроса, второе место занял Жоанн Зарко, третьим к финишу пришёл Марк Маркес. Последний таким образом оформил титул чемпиона, который стал для него четвёртым в карьере.

По ходу гонки единственный конкурент Маркеса в борьбе за титул, Андреа Довициозо, вылетел с трассы. Вернувшись на трек он сразу поехал в боксы, таким образом Маркес стал чемпионом ещё до финиша.

Момент вылета Довициозо с трассы можно посмотреть на официальной странице MotoGP в "Твиттере". Фото триумфального финиша Маркеса также можно посмотреть на странице чемпионата MotoGP в социальной сети.

MotoGP. Гран-при Валенсии. Гонка

1. Дани Педроса (Repsol Honda Team)

2. Жоанн Зарко (Monster Yamaha Tech 3) +0,337

3. Марк Маркес (Repsol Honda Team) +10,861

4. Алекс Ринс (Team Suzuki ECSTAR) +13,567

5. Валентино Росси (Movistar Yamaha MotoGP) +13.817

6. Андреа Янноне (Team Suzuki ECSTAR) +14.516

7. Джек Миллер (Team EG 0,0 Marc VDS) +17,087

8. Кэл Кратчлоу (LCR Honda) +17,230

9. Микеле Пирро (Ducati Team) +25,942

10. Тито Рабат (Team EG 0,0 Marc VDS) +27,020.

По завершению чемпионата тройка лидеров в общем зачёте выглядит следующим образом:

1. Марк Маркес (Repsol Honda Team) — 298

2. Андреа Довициозо (Ducati) — 261

3. Маверик Виньялес (Movistar Yamaha MotoGP) — 230

...

5. Валентино Росси (Movistar Yamaha MotoGP) — 208.