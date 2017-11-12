Ферстаппен: «Ред Булл» уступает по полсекунды на прямых в Бразилии

Пилот «Ред Булл»Макс Ферстаппен подчеркнул, что машина австрийской команды проигрывает лидерам по половине секунды на прямых на трассе в Бразилии.



«Я посмотрел данные, мы уступаем половину секунды на прямых — это очень много. Да, мы добились улучшения баланса, да и в целом, если посмотреть на результаты квалификации, можно сказать, что у нас всё не так плохо, по сравнению с парнями на первом ряду.



Мы заранее понимали, что в Бразилии нам будет тяжело, и, думаю, так и получилось. Во втором секторе наш темп чуть лучше, но на остальной части трассы мы теряем относительно лидеров очень много. В гонке нужно постараться быть поближе к соперникам, но хватит ли этого для борьбы за позиции. сложно сказать», — приводит слова Ферстаппена ESPN.