Эрикссон потеряет пять мест на старте Гран-при Бразилии

Гонщик «Заубера» Маркус Эрикссон потеряет пять позиций на стартовой решётке Гран-при Бразилии, сообщает официальный сайт Международной федерации автоспорта.



Стоит отметить, что на самом деле это будет стоить Эрикссону только одного места на стартовой решётке из-за штрафов других гонщиков, а на деле он уйдёт в гонку с 17-й позиции, причём в квалификации он показал 19-е время. Таким образом, несмотря на штраф, швед уйдёт в гонку с позиции, которая на две строчки выше, чем его результат в квалификации.