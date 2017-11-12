Феттель выиграл Гран-при Бразилии, Хэмилтон отыграл 16 позиций по ходу гонки

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель одержал победу на Гран-при Бразилии. Второе место осталось за обладателем поул-позиции Валттери Боттасом, компанию на подиуме им составил напарник ФеттеляКими Райкконен.



Впечатляющий прорыв по ходу гонки продемонстрировал Льюис Хэмилтон, пришедший к финишу четвёртым после старта с последнего места с пит-лейн из-за аварии в первом сегменте квалификации в субботу.



Помимо них, в очковую зону попали Макс Ферстаппен, Даниэль Риккакрдо, Фелипе Масса, Фернандо Алонсо, Серхио Перес и Нико Хюлькенберг.



До финиша добраться не удалось Брендону Хартли из-за технических проблем, и Эстебан Окон, Кевин Магнуссен и Стоффель Вандорн, пострадавшие в аварии на первом круге.