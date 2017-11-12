Боттас: пробовал давить на Себастьяна, но это ни к чему не привело

Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал финиш на втором месте в гонке Гран-при Бразилии. Боттас уступил Себастьяну Феттелю из «Феррари».

«Я не хотел, чтобы меня зажали. Мы стартовали с поула, так что единственной целью было выиграть сегодня гонку. Очень разочаровывает, что мы проиграли старт гонки. После этого у нас была очень плотная борьба. Я пробовал оказывать давление на Себастьяна, но это ни к чему не привело. Льюис отлично отыгрался, набрал хорошие очки. Вперёд, в Абу-Даби», — приводит слова Боттаса Sky Sports.