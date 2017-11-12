Райкконен: в Бразилии сложно обгонять, если у вас равный темп с соперниками

Пилот «Феррари» Кими Райкконен, финишировавший на третьей позиции по итогам Гран-при Бразилии, прокомментировал итоги гонки.



«У меня были сложности с балансом на первом отрезке, но ситуация улучшилась после первого пит-стопа, и по ходу гонки состояние болида пришло в норму.



Я мог догнать Валттери и Себастьяна, но на этой трассе сложно обгонять, если у вас равный темп с соперниками. Льюис был близко ко мне, я подобрался к Боттасу и Феттелю, но я не переживал, что меня смогут обогнать в последнем повороте», — приводит слова Райкконена Sky Sports.