Ферстаппен: у меня не было шансов финишировать выше пятого места

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал гонку Гран-при Бразилии, по итогам которой финишировал на пятом месте.



«Это была лучшая позиция, на которой мы могли финишировать. Мы много проигрывали на прямых, как вы могли это видеть, когда Льюис (Хэмилтон) прошёл меня. У нас не было шансов на этом треке. Это действительно тяжело.



Позитивным моментом было то, что на первых 10-15 кругах мы были конкурентоспособными. Но, пытаясь компенсировать то, что теряешь на прямых, возможно, ты слишком многого хочешь от шин и баланса автомобиля», — цитирует Ферстаппена Sky Sports.