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Риккардо доволен своим прорывом в гонке Гран-при Бразилии

Авто

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо остался доволен своим прорывом из хвоста пелотона на шестое место в гонке Гран-при Бразилии.

«Во втором повороте на старте возникла неразбериха, поэтому я вылетел за пределы трассы, что всегда рискованно. Однако старт — это лучшая возможность отыграть некоторые позиции. Я не жалею об этом.

К счастью, мне не нанесли урона (в столкновении на старте), поэтому я смог пройти сквозь пелотон, не так быстро, как Льюис Хэмилтон, но относительно нашего темпа — неплохо. Я очень счастлив», — цитирует Риккардо Sky Sports.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ред Булл Даниэль Риккардо Формула-1 Гран-при Бразилии
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