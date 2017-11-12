Риккардо доволен своим прорывом в гонке Гран-при Бразилии

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо остался доволен своим прорывом из хвоста пелотона на шестое место в гонке Гран-при Бразилии.



«Во втором повороте на старте возникла неразбериха, поэтому я вылетел за пределы трассы, что всегда рискованно. Однако старт — это лучшая возможность отыграть некоторые позиции. Я не жалею об этом.



К счастью, мне не нанесли урона (в столкновении на старте), поэтому я смог пройти сквозь пелотон, не так быстро, как Льюис Хэмилтон, но относительно нашего темпа — неплохо. Я очень счастлив», — цитирует Риккардо Sky Sports.