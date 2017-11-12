Хюлькенберг: обидно, что не смог добиться большего

Гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Бразилии, по итогам которой финишировал на 10-м месте.



«Хорошо заработать своё первое очко после Спа, хотя это была довольно однообразная гонка. Мы проиграли позиции на старте, а после прорыва Хэмилтона и Риккардо было тяжело надеяться на продвижение на более высокие позиции. С одной стороны, хорошо добраться до финиша, с другой, у нас сегодня не было темпа. Я старался изо всех сил, так что очень обидно, что мы не смогли добиться большего. Сейчас я сосредоточен на финальной гонке в Абу-Даби», — цитирует Хюлькенберга пресс-служба «Рено».