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Поцелуй Алонсо, победа Феттеля, прощание Массы — в фотообзоре Гран-при Бразилии

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12 ноября в Сан-Паулу состоялась гонка Гран-при Бразилии, по итогам которой победу одержал Себастьян Феттель на «Феррари», вторым финишировал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, а замкнул первую тройку Кими Райкконен на «Феррари».

«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с Гран-при Бразилии Формулы-1, подготовленные фотокорреспондентами в Сан-Паулу.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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