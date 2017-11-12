Поцелуй Алонсо, победа Феттеля, прощание Массы — в фотообзоре Гран-при Бразилии

12 ноября в Сан-Паулу состоялась гонка Гран-при Бразилии, по итогам которой победу одержал Себастьян Феттель на «Феррари», вторым финишировал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, а замкнул первую тройку Кими Райкконен на «Феррари».



«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с Гран-при Бразилии Формулы-1, подготовленные фотокорреспондентами в Сан-Паулу.