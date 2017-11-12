«Пирелли» предложила фанатам выбрать название для нового состава шин

Итальянская компания «Пирелли», являющаяся монополистом по поставке шин в Формуле-1, предложила фанатам выбрать название для нового комплекта шин.



Напомним, что с 2018 года «Пирелли», выслушав претензии команд о излишней жёсткости шин, вводит новый состав, который будет мягче всех ныне существующих комплектов. Шины будут иметь розовую маркировку. На выбор фанатам предложено три варианта названия — Mega Soft, Extreme Soft и Hyper Soft, голосование проходит в официальном «твиттере» итальянской компании.