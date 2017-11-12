Хорнер: результат «Ред Булл» в Бразилии можно назвать оптимальным

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал итоги Гран-при Бразилии, в котором Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо пришли к финишу на пятой и шестой позициях соответственно.



«Немного статичная гонка. Нам нужно было очень поднапрячься, чтобы ехать в одном темпе с лидерами. Это сказалось на износе шин, так что после того, как Макс был настигнут Хэмилтоном, а вскоре уступил ему позицию, мы приняли решение перестраховаться и сделать лишний пит-стоп, чтобы он мог спокойно добраться до финиша. Даниэль проехал сильную гонку, совершил несколько очень удачных обгонов на торможении в первом повороте и финишировал шестым. Думаю, на сегодня такой результат можно назвать оптимальным», — приводит слова Хорнера пресс-служба «Ред Булл».