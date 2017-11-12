Сайнс: разочарован, что не набрал очков в Бразилии

Пилот «Рено» Карлос Сайнс-младший прокомментировал гонку Гран-при Бразилии, по итогам которой финишировал 11-м.



«У меня был очень хороший старт, но, к сожалению, моему днищу был нанесён небольшой урон в столкновении с Фелипе Массой, который широко вошёл в поворот. После того у меня был супербыстрый пит-стоп, но мы не смогли отыграться за счёт него, так что гонка стала походить на процессию.



Сегодня машина работала хорошо, но нам не хватало темпа. Однако я бы сказал, что гонка была довольно позитивной, так как я хорошо стартовал и смог преодолеть 71 круг гонки. Осталась ещё одна гонка, и я буду стараться изо всех сил набрать очки в Абу-Даби, поскольку разочарован тем, что не набрал их здесь», — цитирует Сайнса пресс-служба команды.