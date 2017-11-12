Абитебуль: «Рено» повысил надёжность моторов, пожертвовав мощностью

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль прокомментировал гонку Гран-при Бразилии, отметив, что французскому производителю удалось улучшить надёжность своих моторов, пожертвовав ради этого частью мощности.



«Наше внимание в этот уик-энд было сосредоточено на надёжности, и мы увидели, что в топ-10 финишировали три машины, оснащённые моторами «Рено». К сожалению, эта более высокая надёжность была достигнута за счёт мощности, так как моторы работали ниже своих потенциальных возможностей. Результат нашей гонки был предрешён на первом круге, когда оба наших пилота потеряли позиции, а затем Хэмилтон и Риккардо пробились вверх. После этого не было возможности отыграть хотя бы одну позицию», — цитирует Абитебуря пресс-служба «Рено».