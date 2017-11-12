Перес: возможно, мне не хватило одного круга, чтобы обогнать Алонсо и Массу

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес прокомментировал гонку Гран-при Бразилии, по итогам которой финишировал на девятом месте.



«На первом круге я оказался в сложном положении после толчка со стороны Алонсо во втором повороте. Я вылетел на траву и проиграл ещё одну позицию Массе. Это очень дорого обошлось мне, потому что я провёл всю гонку, пытаясь отыграться. У нас был темп, чтобы финишировать на седьмом месте, но высокая температура осложняла ситуацию, потому что как только я пытался атаковать, то тут же страдал от сильной деградации резины.



Мы пытались изменить нашу стратегию, чтобы всё изменить, но этого было недостаточно, чтобы вернуть себе седьмое место. На последних нескольких кругах я был очень близок к Массе и Алонсо. Масса был быстр на третьем секторе, тогда как Алонсо был быстр на втором и имел преимущество использования DRS, что помогало ему защищаться на прямых. Возможно, если бы у меня был ещё один круг, этого было бы достаточно, чтобы обогнать их. Учитывая как всё сложилось, я доволен результатом, но не полностью удовлетворён», — цитирует Переса пресс-служба команды.