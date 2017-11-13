Гонщик «Хааса» Ромен Грожан получил два штрафных балла за инцидент с Эстебаном Оконом, сообщает официальный сайт Международной федерации автоспорта. Напомним, что на первом круге в шестом повороте Грожан выбил с трассы своего соотечественника Эстебана Окона, за что получил штраф в десять секунд по ходу гонки.



После гонки, помимо штрафа, полученного по ходу Гран-при, Грожану добавили два штрафных балла к суперлицензии, теперь на счету Грожана их шесть. Напомним, что при достижении 12 баллов за один календарный год пилот наказывается пропуском одного этапа чемпионата мира.