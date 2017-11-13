Гонщик «Хааса» Ромен Грожан получил два штрафных балла за инцидент с Эстебаном Оконом, сообщает официальный сайт Международной федерации автоспорта. Напомним, что на первом круге в шестом повороте Грожан выбил с трассы своего соотечественника Эстебана Окона, за что получил штраф в десять секунд по ходу гонки.
После гонки, помимо штрафа, полученного по ходу Гран-при, Грожану добавили два штрафных балла к суперлицензии, теперь на счету Грожана их шесть. Напомним, что при достижении 12 баллов за один календарный год пилот наказывается пропуском одного этапа чемпионата мира.
Грожан получил два штрафных балла
Гонщик «Хааса» Ромен Грожан получил два штрафных балла за инцидент с Эстебаном Оконом, сообщает официальный сайт Международной федерации автоспорта. Напомним, что на первом круге в шестом повороте Грожан выбил с трассы своего соотечественника Эстебана Окона, за что получил штраф в десять секунд по ходу гонки.
Источник: FIA Сообщить об ошибке