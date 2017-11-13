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Грожан получил два штрафных балла

Авто

Гонщик «Хааса» Ромен Грожан получил два штрафных балла за инцидент с Эстебаном Оконом, сообщает официальный сайт Международной федерации автоспорта. Напомним, что на первом круге в шестом повороте Грожан выбил с трассы своего соотечественника Эстебана Окона, за что получил штраф в десять секунд по ходу гонки.

После гонки, помимо штрафа, полученного по ходу Гран-при, Грожану добавили два штрафных балла к суперлицензии, теперь на счету Грожана их шесть. Напомним, что при достижении 12 баллов за один календарный год пилот наказывается пропуском одного этапа чемпионата мира.

Источник: FIA Сообщить об ошибке
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Хаас Ф-1 Ромен Грожан ФИА
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