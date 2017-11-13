Феттель: Боттас был также быстр как и я, если не быстрее

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель признался, что победа в гонке Гран-при Бразилии далась ему не так легко, как могло показаться со стороны.



«Возможно, со стороны это выглядело безупречно, но на самом деле всё было не так просто. Я атаковал на протяжении всей гонки, и думаю, что Валттери тоже. Его попросили оказывать на меня большое давление, и он это делал. Было критически важно оторваться. После всего будет честно сказать, что они, возможно, были немного быстрее.



На первых кругах второго отрезка я смог немного увеличить отрыв и контролировать его до конца гонки, но в целом наш темп был одинаковым. Ключевой момент состоял в том, чтобы гарантировать, что во втором секторе у меня всегда будет отрыв, который сделает его жизнь немного более тяжёлой. К счастью он так и не подобрался ко мне настолько близко, чтобы использовать DRS», — цитирует Феттеля официальный сайт Формулы-1.