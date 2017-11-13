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Гасли: за 200 метров до финиша у меня полностью пропала мощность

Авто

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли признался, что перед самым финишемна его болиде возникли проблемы с мотором.

«Я знал, что что-то не так, пот ому что на каждом круге мне говорили про подачу масла. Я знал, что у нас старая спецификация MGU-K, поэтому думал: «Чёрт, надеюсь, что она дотянет до финиша».

И потом за 200 метров до финишной черты, когда я ехал на полном газу, то внезапно полностью потерял мощность. Я пересекал финишную черту, я думаю, на скорости 60 км/ч. И я думал: «Что мне делать, что делать?». И мне сказали просто припарковать машину.

Я не знаю точно, с чем была проблема, но что-то определённо было не так», — цитирует Гасли Autosport.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
Теги
Торо Россо Пьер Гасли Формула-1 Гран-при Бразилии
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