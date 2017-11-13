Стролл: в этот уик-энд было плохо всё

Пилот «Уильямса» Лэнс Стролл прокомментировал гонку Гран-при Бразилии, по итогам которой финишировал 16-м.



«В этот уик-энд всё было плохо. Мне было тяжело, после проблем в третьей тренировке мы заменили мотор, и у меня не было квалификационного режима. Так что я гонялся с двигателем старой спецификации и терял время круг за кругом. Потом у меня были проблемы с мощностью на старте, и я просто не мог конкурировать. У меня была проплешина на шине, и я знал, что дальше будут проблемы. Дальше впереди меня ехал Грожан на старых шинах, но мне просто не хватало скорости, чтобы обогнать его, поэтому мне пришлось попытаться пройти его, рискуя заблокировать колёса. И именно это и произошло. В общем, это был тяжёлый уик-энд, и теперь я с нетерпением жду Абу-Даби», — цитирует Стролла пресс-служба «Уильямса».