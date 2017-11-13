Вольф: это была одна из лучших гонок Хэмилтона в текущем году

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал выступление своей команды на Гран-при Бразилии.



«Мои первые слова сегодня должны быть обращены к членам нашей команды. Это был уик-энд экстремальных и контрастных эмоций для нас. Утром ребята перестроили машину для Льюиса с нуля. Их стойкость, боевой дух и целеустремлённость вызывают уважение.



И это же относилось и к нашим гонщикам: Валттери атаковал на каждом круге гонки, преследуя Себастьяна Феттеля, но не смог подобраться достаточно близко, чтобы претендовать на лидерство на трассе, где тяжело обгонять автомобили с такой же скоростью. В то же время Льюис завоевал четвёртое место, которое было лучшим из всех, что я когда-либо видел.



Для Валттери гонка была предрешена с самого начала: на старте у него случилась пробуксовка, которая открыла Себастьяну пространство для захвата лидерства. Льюис преобразовал старт с пит-лейн в финиш на четвёртом месте с отставанием на пять секунд от лидера. Это было одно из его лучших выступлений в этом году, которое показало, что здесь у нас был самый быстрый болид с неплохим запасом. Теперь мы отправимся в Абу-Даби, где будем стремиться завершить сезон на высокой ноте», — цитирует Вольфа пресс-служба команды.