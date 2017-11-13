Минниханов: с каждым годом машина «КАМАЗ-мастера» становится более управляемой

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поделился мнением о новом гоночном грузовике «КАМАЗ-мастера», оснащённом 13-литровым двигателем, который получил возможность протестировать перед отправлением техники на ралли-марафон «Дакар-2018».



«С каждым годом автомобиль становится более динамичным и более управляемым. Система включения и выключения стабилизаторов позволяет держать очень высокие скорости. Это позволяет проходить такую вот пересечённую местность. Наверное, десять или даже пять лет назад, если бы мы с такой скоростью попытались здесь проехать по пересечённой местности, нас бы точно куда-нибудь унесло. Поэтому проведена очень большая работа, и я хочу поблагодарить всех – здесь огромный труд.



Что я хочу пожелать? Только удачи! Потому что всё, что нужно для победы, уже сделано — у нас прекрасные автомобили, прекрасные специалисты, прекрасные механики. Но соревнования есть соревнования, и я хочу пожелать, чтобы удача была на вашей стороне», — цитирует Минниханова пресс-служба «КАМАЗ-мастера».