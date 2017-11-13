Маркес: сход Довициозо в Валенсии расстроил меня

Гонщик «Хонды» Марк Маркес прокомментировал завоевание своего четвёртого титула в MotoGP. Испанец оформил чемпионство в финальной гонке сезона в Валенсии, финишировав на третьем месте, тогда как его конкурент в борьбе за титул Андреа Довициозо не смог финишировать.



«Я думаю, что у нас были хорошие моменты в гонке. Трудно было себя контролировать. Самой простой стратегией было просто финишировать, но мне было очень трудно контролировать себя. Я позволил Зарко пройти себя, потому как знал, что он будет атаковать. За ним я мог ехать быстрее. Я чувствовал себя слишком комфортно, терял концентрацию и допускал маленькие ошибки… Когда он допустил ошибку, я прошёл его, но он был очень агрессивен. Так что я допустил эту ошибку в последнем повороте, потому что боялся, что он рискнёт пройти меня и допустит контакт… Но я остался на байке и подумал: «Пришло время финишировать в гонке».



Потом Лоренсо и Довициозо допустили ошибки, и я был расстроен тем, что Дови сошёл, потому что он провёл потрясающий сезон», — цитирует Маркеса официальный сайт MotoGP.