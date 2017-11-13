Мэр Сан-Паулу отреагировал на нападения на сотрудников команд Ф-1 в Бразилии

По словам мэра Сан-Паулу Жоао Дориа, городское правительство несёт ответственность за общественную безопасность во время проведения Гран-при Бразилии и считает, что продажа трассы частным инвесторам приведёт к улучшению ситуации с безопасностью.



Перед последним Гран-при Бразилии вооружённому ограблению за пределами автодрома подверглись сотрудники «Пирелли», а уже во время проведения Гран-при был ограблен микроавтобус команды «Мерседес», а также совершены нападения на сотрудников «Уильямса» и «Заубера», равно как и представители ФИА.



«Ответственность за безопасность лежит на Секретариате по общественной безопасности, но также за неё отвечают и власти города Сан-Паулу. Когда я услышал об этом (об истории с сотрудниками «Мерседеса»), то поговорил с секретарём службы безопасности о необходимости усиления деятельности полиции в районе гоночной трассы. Я также заставил вызвать подкрепление агентов столичной гражданской гвардии.



Помните, что приватизация трассы будет способствовать улучшению ситуации с безопасностью. Многие группы проявили интерес к приобретению автодрома. Но мы не можем раскрывать имён. Тем не менее мы уверены в том, что национальные и международные группы инвесторов будут бороться за автодром», — цитирует Дориа Autosport.