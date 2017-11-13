Хэмилтон: идея с использованием трёх силовых установок за сезон — отстой

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон жёстко раскритиковал нововведение, согласно которому в следующем чемпионате каждый пилот сможет рассчитывать на использование лишь трёх силовых установок за сезон.

«Мне не нравится эта идея. Это отстой. Формуле-1 не хватает спринта. Со всеми изменениями и появлением „гало“ машина в следующем году станет тяжёлой как автобус. Она будет словно из серии NASCAR. Дистанция торможения будет расти, а сами тормоза будут работать на пределе. Я знаю, что это звучит негативно, но как пилоты мы хотим скорости. Мы хотим атаковать на каждом круге.

К сожалению, сейчас этого нет. Не думаю, что людям это нравится. Если вы обратите внимание, то всем нравятся дождевые гонки, в которых ограничений нет. Я не уверен, что сокращение количества двигателей на сезон будет шагом в правильном направлении", — приводит слова британца BBC.