Формула-E огласила детали сотрудничества с Hugo Boss

Руководство Формулы-E раскрыло условия сотрудничества с всемирно известным брендом одежды Hugo Boss. Логотип известной марки появится на баннерах и демо-автомобилях. Также компания будет заниматься экипировкой официальных лиц чемпионата.

«Я рад приветствовать в Формуле-E очередной глобальный бренд, который к тому же так узнаваем и признан», — приводит слова главы Формулы-E Александра Агага пресс-служба этого чемпионата.

Председатель совета правления компании Hugo Boss Марк Лангер дал понять, что решение о сотрудничестве с Формулой-E было принято благодаря инновациям, вводимыми серией.

«Как бренд из мира моды мы всегда ищем что-то инновационное. Мы сразу увидели потенциал Формулы-E и мы рады стать первым партнёром серии в нашей сфере», — заявил Лангер.