Штайнер удивлён решением стюардов оштрафовать Грожана

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер остался недоволен действиями стюардов на Гран-при Бразилии. Последние приняли решение оштрафовать пилота американской команды Ромена Грожана на 10 секунд за инцидент с участием Эстебана Окона. После ему также было начислено два штрафных балла к суперлицензии.

«Я, как и Ромен, удивлён таким решением. Это не влияло на гонку, так как всё было уже ясно и мы воспринимали это как тесты. Он получил два штрафных балла к суперлицензии просто за гоночный инцидент.

В то время как на Гран-при США Лэнс Стролл получил один штрафной балл, когда скорость между болидами составляла 140 км, это было очень опасно. Меня раздражает непоследовательность решений», — приводит слова Штайнера Planet F1.