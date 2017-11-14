Хорнер: «Ред Булл» хочет подписать с Риккардо контракт до 2020 года

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о планах команды относительно продления контракта с Даниэлем Риккардо. Функционер дал понять, что планирует продлить соглашение с австралийцем ещё на два года.

«Мы очень стремились к тому, чтобы получить контракт с Ферстаппеном до 2020 года, что нам удалось сделать. К тому же самому мы стремимся относительно договорённости с Риккардо. Его контракт истекает по завершении следующего сезона, но как только завершится грядущий этап в Абу-Даби мы поговорим о соглашении, которое выйдет за пределы 2018 года.

Моя цель заключается в том, чтобы сохранить нашу фантастическую пару пилотов на протяжении следующих трёх лет", — приводит слова Хорнера Sky Sports.