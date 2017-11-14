Гонщики «Макларена» поддержали отмену тестов шин в Бразилии

Пилоты «Макларена» поддержали отмену двухдневных тестов шин «Пирелли» в Бразилии из соображений безопасности.



Перед последним Гран-при Бразилии вооружённому ограблению за пределами автодрома подверглись сотрудники «Пирелли», а уже во время проведения Гран-при был ограблен микроавтобус команды «Мерседес», а также совершены нападения на сотрудников «Уильямса» и «Заубера», равно как и представители ФИА.



«Жаль, что тесты «Пирелли» были отменены, но с учётом событий, произошедших в последние дни, не было никакой необходимости рисковать», — написал Стоффель Вандорн в социальных сетях.

Тестер «Макларена» Ландо Норрис в свою очередь сообщил: «Очевидно, что отмена тестов расстроила. Но безопасность важнее, чем что-либо ещё».



Фернандо Алонсо, который не планировал участвовать в тестах, также поддержал решение. «Печально слышать, что наши тесты не состоялись, но это мудрое решение», — отметил испанец.