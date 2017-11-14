Магнуссен: я давно перестал читать, что пишут в соцсетях

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен заявил, что не обращает внимания на критику в свой адрес и не придаёт большого значения слухам. В последнее время появились слухи, что на «Хаас» оказывается давление со стороны «Феррари», предлагающей заменить Магнуссена, у которого сложилась репутация плохого парня, на Антонио Джовинацци.



«Есть одна вещь, которую я давно перестал делать, — читать социальные сети. Это очень помогает. Меня не волнует, что пишут обо мне люди. Если кто-то говорит что-то негативное, журналисты мне об этом сообщат в любом случае, но меня это не волнует.



Я не хочу быть самым популярным среди пилотов. Для меня важны результаты и то, что говорят стюарды. И в этом году я получил лишь один штраф из-за своего пилотажа, а это означает, что я не так уж плох.



У меня есть друзья в паддоке, но не среди пилотов, так как это не работает, так что я не заморачиваюсь», — цитирует Магнуссена Ekstra Bladet.