Вольф: Боттасу нужен в гонках подход «убийцы»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что Валттери Боттас нуждается в более агрессивном подходе к гонкам.



«Я думаю, что от Льюиса мы на протяжении всего года видели рок-н-ролл, а Валттери медленно раскачивался, но ему всё ещё нужен «импульс убийцы». Тем не менее не стоит недооценивать его. Обогнать «Феррари» (в Бразилии) было довольно сложно. Вы видели, что когда «Феррари» на полную включила свой мотор, разница в скорости была небольшой. Поэтому вы не можете ожидать лёгких обгонов. У Валттери была солидная гонка, и он упустил победу на старте», — цитирует Вольфа Autosport.